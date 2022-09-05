На своей странице в Instagram певица разместила длинный пост о борьбе с онкологией.

"Готова рассказать о моем непростом годе. Моя боль. Готова, ведь считаю, что победила. Так думаю, потому что теперь знаю, как это - иметь рак. Я пережила, мне переболело, и теперь знаю, что победить - это реально, потому что так должно быть.Я должна жить, потому что люблю!Почти год боролась за жизнь.Это был мой рак.Мой путь.Я стала сильнее.

Рак – это не приговор. Но это очень жестоко. Настолько жестоко, что ты закрываешься. Даже от самых близких друзей. Закрываешься, чтобы найти силы для борьбы. Ты ищешь путь. А самое трудное - пытаешься принять ситуацию… и, наконец, встать на этот путь", — пишет Муха.

Оксане удалось встретить людей, которые поддержали ее в такой сложный период.

"Во время борьбы за жизнь, все приобрело значительно более глубокие оттенки. Пришло переосознание ценностей. Это логично:) Я очень пожалела за время с сыном, которого было недостаточно. Что мало побыла с родными... Злилась, что позволяла себе работать в режиме сверх сил. Стало больно, что время, посвященное себе, оказалось совсем скудным", — признается звезда "Голос країни".

Но болезнь не помешала Оксане продолжать радовать поклонников своими концертами.

"А потом началась война. Это забрало все силы. Безысходность. Дикая боль, потому что ты далеко, потому что ты не можешь помочь так, как бы хотел… Мне очень повезло. За год до болезни судьба подарила мне Николая. Он прошел рядом все 24/ 7 испытаний. Мой Ангел-Хранитель. И вы сейчас видите еще один мой портрет авторства Николая - «Я победила». Такой меня видело немного людей. Я возвращаюсь. Немного изменилась... Нуждаюсь открыться снова», — подчеркнула Муха.

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