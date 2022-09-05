На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар розмістив пост, у якому залишив місця для світлин з майбутніх подорожей Україною.

"Куди поїхати відпочити? Думка, яка здається зараз дивною. Коли я фантазую про це, типу, от я збираю валізи, сідаю у машину і їду, то це завжди Україна. Це буде Крим. Та сама гора біля Алушти, куди я завжди тікав з дитячого табору, сидів та дивився на світанки. Або це буде вершина Явірника у Карпатах...", — пише Клопотенко та перелічує інші варіанти.

Поки у самого Євгена не вистачає часу на подорожі, але він звернувся до українців із закликом.

"Але ви, якщо можете, то хоча б подихайте в Карпатах. Не відкладайте, бо відпочивати дуже треба. Це сили, а сили нам потрібні для перемоги. Щоб Кримське повітря було не лише у фантазіях. І щоб вся українська земля була з нами, і ми могли їздити країно вільно, всюди, де хочемо. Українська земля - наше натхнення. І зараз, і у майбутньому", — наголосив зірковий шеф.

Зірка "Мастер Шеф" також несподівано звернувся до деяких українських знаменитостей.

"Павло Зібров, Злата Огнєвіч, Даша Астаф'єва, Сергій Притула, а вас яке місце в Україні надихає?", — додав Клопотенко.

Нагадаємо, "Майстер Шеф" Євген Клопотенко дав простий рецепт маринованих помідорів, але з цікавою деталлю.

Як повідомляла Politeka, "МастерШеф" Клопотенко похвалився, як це бути єдиним чоловіком на роботі.

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