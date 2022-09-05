Переможниця одного із сезонів "Холостяка" Даша Квіткова поскаржилася на проблеми зі здоров'ям.

Як пише Politeka.net, про Дашу Квіткову заговорили після того, як вона перемогла у романтичному шоу «Холостяк», головним героєм якого був Микита Добринін. Молода блондинка з ефектною зовнішністю зуміла підкорити серце чоловіка. Пара узаконила свої стосунки, а нещодавно повінчалася.

Зараз у своїх Insta-сторіс блогерка повідомила сумну новину. Квіткова поскаржилася на погане самопочуття та підвищену температуру тіла. Дівчина додала, що відчуває сильну слабкість та інші симптоми, які можуть вказувати на вірусне захворювання.

"Всередині така слабкість, навіть підвестися не можу. Це якийсь вірус, тому, благаю, бережіть себе!" - Звернулася до фанів Даша.

Також вона повідомила, що у однорічного сина Лева такі самі симптоми, проте він переносить хворобу набагато легше.

Дар'я зазначила, що захворіли не на коронавірусну інфекцію, оскільки вони робили тестування.

«Я реально не пам'ятаю, щоб так погано себе почувала, дуже погано», - зізналася дружина Добриніна.

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