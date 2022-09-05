Победительница одного из сезонов "Холостяка" Даша Квиткова пожаловалась на проблемы со здоровьем.

Как пишет Politeka.net, о Даше Квитковой заговорили после того, как она победила в романтическом шоу «Холостяк», главным героем которого был Никита Добрынин. Молодая блондинка с эффектной внешностью сумела покорить сердце мужчины. Пара узаконила свои отношения, а совсем недавно обвенчалась.

Сейчас в своих Insta-сторис блогерша сообщила печальную новость. Квиткова пожаловалась на плохое самочувствие и повышенную температуру тела. Девушка добавила, что чувствует сильную слабость и другие симптомы, которые могут указывать на вирусное заболевание.

"Внутри такая слабость, даже встать не могу. Это какой-то вирус, поэтому, умоляю, берегите себя!" – обратилась к фанам Даша.

Также она сообщила, что у годовалого сына Льва такие же симптомы, однако он переносит болезнь намного легче.

Дарья отметила, что заболели не коронавирусной инфекцией, так как они делали тестирование.

«Я реально не помню, чтобы так плохо себя чувствовала, прямо очень плохо», - призналась жена Добрынина.

Напомним, Добрынин из "Холостяка" обвенчался со своей женой Дашей Квитковой: кадры торжественной церемонии

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