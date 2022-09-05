Как пишет Politeka.net, о Даше Квитковой заговорили после того, как она победила в романтическом шоу «Холостяк», главным героем которого был Никита Добрынин. Молодая блондинка с эффектной внешностью сумела покорить сердце мужчины. Пара узаконила свои отношения, а совсем недавно обвенчалась.
Сейчас в своих Insta-сторис блогерша сообщила печальную новость. Квиткова пожаловалась на плохое самочувствие и повышенную температуру тела. Девушка добавила, что чувствует сильную слабость и другие симптомы, которые могут указывать на вирусное заболевание.
"Внутри такая слабость, даже встать не могу. Это какой-то вирус, поэтому, умоляю, берегите себя!" – обратилась к фанам Даша.
Также она сообщила, что у годовалого сына Льва такие же симптомы, однако он переносит болезнь намного легче.
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Дарья отметила, что заболели не коронавирусной инфекцией, так как они делали тестирование.
«Я реально не помню, чтобы так плохо себя чувствовала, прямо очень плохо», - призналась жена Добрынина.
Напомним, Добрынин из "Холостяка" обвенчался со своей женой Дашей Квитковой: кадры торжественной церемонии
Как сообщала Politeka, "Приятно слушать на украинском": Квиткова из "Холостяка" поделилась секретами идеального макияжа.
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