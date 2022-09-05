Андрій Кузьменко завжди казав, що це не АТО, це війна. Він ще тоді писав, що це "війна стукає в кожну двері церковним дзвоном".

Мама музиканта Андрія Кузьменка Ольга дала відверте інтерв'ю "24 каналу" та пояснила пророче відео сина, на якому він говорив про війну в Україні.

Ольга Михайлівна Кузьменко не впевнена, що Андрій представляв масштаб такого наступу росії на Україну, але на ця тема завжди боліла і він дуже боявся війни.

"Він дуже переживав, це був страшний біль для нього. Він досить серйозно служив в армії, був 2 роки в госпіталі. Це були останні роки Афганістану і землетрус, що стався у Вірменії. Вони там витягували людей, тому він надивився всякого... Коли вже Андрій їздив на фронт, говорив: “Мамо, вони у в'єтнамках воюють!” Говорив, що бачив жах – там хлопці без рук, без ніг, казав, що бачив покалічених дітей по 23 роки. і каже: "Вони їздять по парадах, а хлопців з Іловайська вивозять! " Кажу: "Андрію, це війна ...", - додала мама Кузьми Скрябіна.

Вона поділилася, що коли її син їздив до шпиталю до поранених бійців, все сприймав як медик, адже мав медичну освіту. Кузьма Скрябін розповідав з історій хлопців, що ще тоді їм було дуже страшно, але їм забороняли стріляти у відповідь.

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