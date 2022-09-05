Андрей Кузьменко всегда говорил, что это не АТО, это – война. Он еще тогда писал, что это "война стучущая в каждую дверь церковным звоном".

Мама музыканта Андрея Кузьменко Ольга дала откровенное интервью "24 каналу" и объяснила пророческое видео сына, на котором он говорил о войне в Украине.

Ольга Михайловна Кузьменко не уверена, что Андрей представлял масштаб такого наступления россии на Украину, но ему эта тема всегда болела и он очень боялся войны.

"Он очень переживал, это была страшная боль для него. Он достаточно серьезно служил в армии, был 2 года в госпитале. Это были последние годы Афганистана и произошедшее в Армении землетрясение. Они там вытаскивали людей, поэтому он насмотрелся всякого... Когда уже Андрей ездил на фронт, говорил: "Мама, они во вьетнамках воюют!" Говорил, что видел ужас – там ребята без рук, без ног, говорил, что видел искалеченных детей по 23 года. Еще однажды он позвонил мне в 7 утра из Америки и говорит: "Они ездят по парадам, а ребят из Иловайска вывозят!" Говорю: "Андрей, это война...", – добавила мама Кузьмы Скрябина.

Она поделилась, что когда ее сын ездил в госпиталь к раненым бойцам, все воспринимал как медик, ведь имел медицинское образование. Кузьма Скрябин рассказывал из историй ребят, что еще тогда им было невероятно страшно, но им запрещали стрелять в ответ.

Напомним, что легендарную песню Скрябина украли россияне, от их плагиата хочеться блевать.

Как сообщала Politeka, на аукционе продали личную вещь Кузьмы Скрябина, сумма впечатляет.

Также Politeka писала, что Могилевская щемяще вспомнила Кузьму, певцу должно было исполниться 54 года.