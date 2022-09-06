Як повідомляє Politeka.net, на своїй особистій сторінці в Інстаграм талановита українка показала, яку величезну рибу їй вдалося виловити. Проте Даша поспішила запевнити своїх шанувальників, що судаку нічого не загрожує. Після того, як співачка сфотографувалася з ним, вона випустила рибку у воду.
" Від долі не сховаєшся…
(с) Доля Вікторівна Астаф‘єва.
Судачок поцілований і випущєний назад до своєї родини. ", - повідомила Даша.
Користувачі мережі захоплені незвичайним явищем співачки, особливо чоловіча половина аудиторії. Вони називають Астаф'єву не дівчиною, а справжньою мрією, адже вона може із задоволенням ходити зі своїм обранцем на рибалку і не поступитися йому майстерністю.
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"Ну мрія, а не жінка 👏 ",
"Від краси теж не вкриєшся! Даша, ви неймовірна в будь-якому образі",
"Я спочатку подумала, що це щука)). Карася я б дізналася точно 😂, з судаком проблеми у мене)",
"Яка ж ви красуня 😍", - пишут в коментарях.
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