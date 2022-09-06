Українська співачка та модель Даша Астаф'єва не лише володарка гарного голосу, а ще й досвідчений рибалка.

Як повідомляє Politeka.net, на своїй особистій сторінці в Інстаграм талановита українка показала, яку величезну рибу їй вдалося виловити. Проте Даша поспішила запевнити своїх шанувальників, що судаку нічого не загрожує. Після того, як співачка сфотографувалася з ним, вона випустила рибку у воду.

" Від долі не сховаєшся…

(с) Доля Вікторівна Астаф‘єва.



Судачок поцілований і випущєний назад до своєї родини. ", - повідомила Даша.

Користувачі мережі захоплені незвичайним явищем співачки, особливо чоловіча половина аудиторії. Вони називають Астаф'єву не дівчиною, а справжньою мрією, адже вона може із задоволенням ходити зі своїм обранцем на рибалку і не поступитися йому майстерністю.

"Ну мрія, а не жінка 👏 ",

"Від краси теж не вкриєшся! Даша, ви неймовірна в будь-якому образі",

"Я спочатку подумала, що це щука)). Карася я б дізналася точно 😂, з судаком проблеми у мене)",

"Яка ж ви красуня 😍", - пишут в коментарях.

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