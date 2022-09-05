Противно артистці Даші Астаф'євій через виконавців, які залишилися в Україні, які поводяться так, ніби надали захисникам послугу, виступивши перед ними.

Популярна українська модель та співачка Даша Астаф'єва розкритикувала артистів, які переконують шанувальників у своєму хвилюванні за країну та військових, жодного разу не ховаючись у бомбосховищі. Про це вона розповіла в інтерв'ю з Машею Єфросініною.

На думку артистки, емоції зірок брехливі, оскільки вони не бачили вибухів і не ховалися від ракет, тому не усвідомлюють жах війни.

"Багато артистів, як мені здалося, вичавлюють із себе емоції. Багатьох із них до початку повномасштабної війни вже не було в країні. Людина плаче, каже якісь слова, розповідає, як вона хвилюється. Мені здається, поки ти не побачив, не почув, не тікав, важко повірити у ці сльози. Це дуже дратує", – пояснила Даша Астаф'єва .

Даша Астаф'єва додала, що зірки, які виступають для українських захисників, роблять це не щиро.

"Дивишся і не віриш. Я не розумію, чому ці люди плачуть. Я мільйон разів можу помилятися, але мене це дратує. Я не бачу щирості. Багато артистів, навіть які залишилися тут, я не знаю, чи платять їм гонорари за те, що вони приїжджають, але це все виглядає так бридко. Вони приїжджають і нібито послугу надають цим військовим", - заявила співачка.

Нагадаємо, що Астаф'єва у сукні з максимальними вирізами розкрила нові таланти.

Як повідомляла Politeka, Астаф'єва звернулася за порадою до шанувальників, які залишилися в Україні.

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