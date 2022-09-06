Украинская певица и модель Даша Астафьева не только обладательница красивого голоса, но еще и опытный рыбак.

Как сообщает Politeka.net , на своей личной странице в Инстаграм талантливая украинка показала, какую огромную рыбу ей удалось выловить. Однако Даша поспешила заверить своих поклонников, что судаку ничего не угрожает. После того как певица сфотографировалась с ним, она выпустила рыбку в воду.

" От судьбы не укроешься...

(с) Судьба Викторовна Астафьева.



Судачок поцелован и выпущен обратно в свою семью. ", - сообщила Даша.

Пользователи сети увлечены необычным явлением певицы, особенно мужская половина аудитории. Они называют Астафьеву не девушкой, а настоящей мечтой, ведь она может с удовольствием ходить со своим избранником на рыбалку и не уступить ему мастерство.

"Ну мечта, а не женщина 👏 ",

"От красоты тоже не укроешься! Даша, вы невероятна в любом образе",

"Я сначала подумала, что это щука)). Карася я бы узнала точно 😂, с судаком проблемы у меня)",

"Какая же вы красавица 😍", – пишут в комментариях.

Напомним, Андрей Рыбак женился на девушке, с которой продолжал отношения во время "Холостячки"

А еще Politeka сообщала, жена ведущего "Холостяка" Решетника внезапно заговорила об очередном пополнении в семье: "Уже легко..."

Также Politeka писала, Астафьева обвинила украинских звезд в лживости: "Не понимаю, почему эти люди плачут"