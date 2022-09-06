Как сообщает Politeka.net , на своей личной странице в Инстаграм талантливая украинка показала, какую огромную рыбу ей удалось выловить. Однако Даша поспешила заверить своих поклонников, что судаку ничего не угрожает. После того как певица сфотографировалась с ним, она выпустила рыбку в воду.
" От судьбы не укроешься...
(с) Судьба Викторовна Астафьева.
Судачок поцелован и выпущен обратно в свою семью. ", - сообщила Даша.
Пользователи сети увлечены необычным явлением певицы, особенно мужская половина аудитории. Они называют Астафьеву не девушкой, а настоящей мечтой, ведь она может с удовольствием ходить со своим избранником на рыбалку и не уступить ему мастерство.
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"Ну мечта, а не женщина 👏 ",
"От красоты тоже не укроешься! Даша, вы невероятна в любом образе",
"Я сначала подумала, что это щука)). Карася я бы узнала точно 😂, с судаком проблемы у меня)",
"Какая же вы красавица 😍", – пишут в комментариях.
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