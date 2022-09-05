Ведучий популярних шоу "Холостяк", "Холостячка", "Україна має талант" Григорій Решетнік з дружиною вже виховують трьох синів.

На своїй сторінці в Instagram Христина Решетнік поділилася яскравими кадрами відпочинку з дітьми на території приватного будинку, а також міркувннями про можливе поповнення в родині.

"Мама трьох хлопців, які постійно просять дівчинку 😇🤪 До речі, мені здається, коли маєш уже трьох (ще й хлопців, з їх темпераментом), то уже легко наважишся і на 4, і на 5ту дитину) можеш все 🤪🥳", — зізнається дружина телеведучого.

Шанувальники в коментарях діляться своїми історіями, захоплюються зірковою родиною та бажають Решетнікам донечку:

"Крістіна,мені здається що з Григорієм, можна і дівчинку!😉З таким чоловіком не страшно! Аби вам тяжко не було)";

"Коли в сім’ї гарні гармонійні стосунки і любов, то можна і четверту дитину😇 в нас двоє👨‍👩‍👧‍👦";

"Дай Боже вам і не одну ще донечку🙏🙏🙏 Ви гарна сім‘я і чудові батьки";

"Ну Гриша ж обіцяв Джавеліну😜...а потім ще Байрактарчика🤣";

"100%🔥🔥 і правильно. Обожнюю великі родини";

"Гарна мама, гарні хлопці, ще потрібно гарну донечку";

"Дуже гарна та яскрава!!❤️";

"У Вас гарнюнька дівчинка буде, наважуйтесь!";

"Такі гарні батьки як ви просто забов‘язані народжувати маленьких українців".

Нагадаємо, дружина Григорія Решетніка вразила кадрами з весілля свого племінника-військового.

Як повідомляла Politeka, Решетнік після "Холостячки" зустрівся з Мішиною у новому проекті.

Також Politeka писала, що дружина Решетніка розкрила секрети ідеальної фігури після народження трьох синів.