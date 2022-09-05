Українка Регіна Тодоренко, яка мовчить про війну у рідній країні, обурила новим цинічним вчинком. Вона вийшла на червону доріжку московського кінофестивалю, тоді як росія продовжує пускати ракети по українських містах, у тому числі і по її рідній Одесі.
Співачка Даша Астаф'єва не спромоглася спокійно дивитися, як Тодоренко красується на доріжці, і опублікувала промовистий пост в Інстаграм-сторіз.
"Рубрика "Гнида сезону". Ригіна Пидаренко", - написала Астаф'єва.
Так, українка Регіна Тодоренко продовжує мовчати про війну в Україні, але разом із цим цинічно розважається, з'являючись на червоній доріжці Московського кінофестивалю. Там вона роздає всім глядачам повітряні поцілунки та посміхається.
В ОП заговорили про перемовини та коли буде підписано мирний договір з рф: "Якщо дозволити росії..."
Зрадник українців "злетів" у повітря, від авто майже нічого не залишилося: "Прямо під вікнами нашими..."
Падчерка Потапа прилетіла до України після таємного весілля, Горова показала свого зятя: "Боже мій, хто це?"
"І це лише початок": тисячі окупантів опинилися в оперативному оточенні, нові подробиці
Відносини Каменських та Потапа змінилися після вторгнення, Настя зробила зізнання: "Як містер і місіс Сміт"
Відомий телеведучий Анатолій Анатолич не зміг спокійно дивитися, як Регіна Тодоренко красується на доріжці, "червоній від крові українців", і закликав більше не згадувати зрадницю і не називати її українкою.
"Стоп, може вистачить називати її одеситкою та українкою?! До українок, на мою думку, вона стосунку не має. До українок, якими я захоплююсь. Які робили все, щоб урятувати своїх дітей від обстрілів, які втрачали свій дім, але не втрачали себе... Давайте закриємо цю тему, і найголовніше цю людину для себе назавжди. Цинізм найвищого рівня, який демонструє ця жінка, вже мене навіть не дивує", - написав український телеведучий.
Нагадаємо, Анатоліч запідозрив зрадницю Тодоренко у відносинах з аб'юзером.
Як повідомляла Politeka, ведучий "Орла та Решки" Коля Серга неприємно здивував позицією батьків Тодоренко.
Також Politeka писала, що Тодоренко пробила чергове дно, Осадча не стрималася.