Українка Регіна Тодоренко, яка мовчить про війну у рідній країні, обурила новим цинічним вчинком. Вона вийшла на червону доріжку московського кінофестивалю, тоді як росія продовжує пускати ракети по українських містах, у тому числі і по її рідній Одесі.

Співачка Даша Астаф'єва не спромоглася спокійно дивитися, як Тодоренко красується на доріжці, і опублікувала промовистий пост в Інстаграм-сторіз.

"Рубрика "Гнида сезону". Ригіна Пидаренко", - написала Астаф'єва.

Так, українка Регіна Тодоренко продовжує мовчати про війну в Україні, але разом із цим цинічно розважається, з'являючись на червоній доріжці Московського кінофестивалю. Там вона роздає всім глядачам повітряні поцілунки та посміхається.

Відомий телеведучий Анатолій Анатолич не зміг спокійно дивитися, як Регіна Тодоренко красується на доріжці, "червоній від крові українців", і закликав більше не згадувати зрадницю і не називати її українкою.

"Стоп, може вистачить називати її одеситкою та українкою?! До українок, на мою думку, вона стосунку не має. До українок, якими я захоплююсь. Які робили все, щоб урятувати своїх дітей від обстрілів, які втрачали свій дім, але не втрачали себе... Давайте закриємо цю тему, і найголовніше цю людину для себе назавжди. Цинізм найвищого рівня, який демонструє ця жінка, вже мене навіть не дивує", - написав український телеведучий.



Нагадаємо, Анатоліч запідозрив зрадницю Тодоренко у відносинах з аб'юзером.

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