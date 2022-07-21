Зазначимо, коли Росія розв'язала в Україні жахливу війну, уродженка Одеси Регіна Тодоренко вирішила мовчати про це.

Як повідомляє Politeka.net, українська телеведуча Катя Осадча не оминула увагою народження другого сина у мовчанки та зрадниці Регіни Тодоренко. Точніше, Катю Осадчу обурило ім'я, яке Регіна Тодоренко дала новонародженому.

Як відомо, Регіна Тодоренко, яка родом з Одеси і мовчить про війну в рідній Україні і живе в росії, назвала сина Миром. Осадча зізналася, що давала обіцянку не говорити про зрадників, але ім'я сина Тодоренко змусило її це зробити.

"Обіцяла більше не говорити про зрадників, точніше не додавати їм популярності і просто про них забути. Але коли людина з українським паспортом, що мешкає в росії, мовчить про війну 5 місяців і не називає війну війною, а потім називає свого сина Мир... я думала, що бачила весь цинізм світу, але ні. Тут демонструють чергове дно", - обурилася Катерина Осадча.

Зазначимо, коли росія розв'язала в Україні жахливу війну, уродженка Одеси Регіна Тодоренко вирішила про це мовчати. Коли її українські шанувальники чекали від неї підтримки, співачка, яка живе в росії, вирішила поводитися так, ніби ніякої війни немає.

Коли Instagram не був заблокований на росії, артистка розважала фанів і, зокрема, демонструвала свій гардероб.

Нагадаємо, що Осадча вразила українців одкровенням про життя в Києві.

Як повідомляла Politeka, Осадча розписала, чого росіянам ніколи не відібрати в українців.

Також Politeka писала, що Осадча показала волонтера, який допомагає її проекту.



