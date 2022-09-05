Регина Тодоренко родилась в Одессе, долгое время она работала ведущей шоу "Орел и Решка".

Украинка Регина Тодоренко, которая молчит о войне в родной стране, возмутила новым циничным поступком. Она вышла на красную дорожку московского кинофестиваля, в то время как рф продолжает пускать ракеты по украинским городам, в том числе и по ее родной Одессе.

Певица Даша Астафьева не смогла спокойно смотреть, как Тодоренко красуется на дорожке, и опубликовала красочный пост в Инстаграм-сториз.

"Рубрика "Гнида сезона". Рыгина Пидаренко", - написала Астафьева.

Так, украинка Регина Тодоренко, продолжает молчать о войне в Украине, но вместе с этим цинично развлекается, появляясь на красной дорожке Московского кинофестиваля. Там она раздает всем зрителям воздушные поцелуи и улыбается.

Известный телеведущий Анатолий Анатолич не смог спокойно смотреть, как Регина Тодоренко красуется на дорожке, "красной от крови украинцев", и призвал больше не вспоминать предательницу и не называть ее украинкой.

"Стоп, может хватит называть ее одесситкой и украинкой?! К украинкам, мне кажется, она отношения не имеет. К украинкам, которыми я восхищаюсь. Которые делали все, чтобы спасти своих детей от обстрелов, которые теряли свой дом, но не теряли себя... Давайте закроем эту тему, и самое главное этого человека для себя навсегда. Цинизм высшего уровня, который демонстрирует эта женщина, уже меня даже не удивляет", - написал украинский телеведущий.



Напомним, что Анатолич заподозрил предательницу Тодоренко в отношениях с абьюзером

Как сообщала Politeka, ведущий "Орла и Решки" Коля Серга неприятно удивил позицией родителей Тодоренко.

Также Politeka писала, что Тодоренко пробила очередное дно, Осадчая не сдержалась.