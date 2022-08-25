Військовий і співак Коля Серга висловився про Регіна Тодоренка та її батьків. Він вважає, що мама та батько мовчки підтримують її позицію. Таку думку він озвучив в інтерв'ю для ведучого Слави Дьоміна.

Коля Серга дуже близько знайомий з Регіною Тодоренко, яка зараз будує кар'єру та виховує дітей у Росії. І Регіна, і Коля жили в Одесі, брали участь у "Фабриці зірок", але найбільше потоваришували, коли разом подорожували світом у рамках телепередачі "Орел і решка".

Щодо батьків Тодоренко – Коля Серга вважає, що якби вони чітко виступали проти війни росії проти України – це було б відомо.

"Я думаю, якби вони не підтримували, ми довідалися б про це. І якби не було цієї підтримки батьками, то тоді вони були б в антиподі – у протистоянні з Регіною. Мені здається, вона змінила б риторику. Хоча я можу помилятися ", - прокоментував артист.

Мама Регіни Тодоренко порушувала мовчання лише одного разу в інстаграмі. Там вона вітала дочку з днем ​​народження, кликала її додому і взагалі не згадувала про війну.

Відомо, що Регіна Тодоренко також мовчить про те, що відбувається в Україні. За словами Сергія, навіть якщо Регіна схаменеться і почне фінансово допомагати Україні, то не відмитися від "мовчання" і українці ніколи їй цього не пробачать.

Нагадаємо, що Коля Серьга розповів, як окупанти в Бучі розстріляли екс-бойфренда Тодоренко.

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