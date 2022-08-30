Ведучий Анатолій Анатоліч прокоментував свій хейт у бік Регіни Тодоренко та розповів про свої підозри.

Як відомо, знаменита українка Регіна Тодоренко розважає росіян і мовчить про вторгнення росії в Україну. Понад те, вона цинічно назвала свого новонародженого сина Миром.

Відомий український інтерв'юер та телеведучий Анатолій Анатолій пояснив в інтерв'ю для Новини.LIVE, чому так сильно критикує співачку-зрадницю.

"Це так цинічно - у нас зараз гинуть діти, а вона пише збірку казочок для московських дітей. Ну, тварюка придурошна", - сказав телеведучий.

Анатолій Анатоліч також нагадав, що мовчання Регіни виглядає ще гіршим на тлі того, що батьки знаменитості перебувають в Одесі, яку часто обстрілюють росіяни. Ведучий до всього іншого припустив, що чоловік знаменитості явний аб'юзер на, що вказує одне з інтерв'ю самої Регіни.

"Пам'ятаєте той скандал, коли вона заявила дівчатам, які перебувають у стосунках із садистом, "а що ти зробила, щоб він тебе не бив?". Думаю, вона під гнітом свого російського мужика. Будемо відверті, вона просто тупенька. Вона не розуміє , що відбувається. До речі, вона зараз у Майамі сидить..." - додав Анатолій Анатоліч .

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