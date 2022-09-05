Популярна співачка, перша переможниця "Євробачення" від України Руслана Лижичко виступила на стадіоні в Києві та потужно звернулася до українців.

На своїй сторінці в Instagram зірка розмістила яскраві фото, на яких вона засвітилася разом із гравцями обох команд та з глядачами матчу.

"Стадіон "Динамо"... Під час Майдану тут відбувалися події, які неможливо забути... Сьогодні для мене дуже символічно бути саме в цьому місці і відчувати, що Україна бореться, Україна непереможна. На нашу долю випало витримати це все, але ми ні на мить не сумніваємося у нашій перемозі", — пише Руслана.

Співачка також поділилася міркуваннями про те, як вона сама може допомогти Україні в боротьбі проти російської агресії, а також вкотре наголосила, що спорт та культура — не поза політикою.

"Як швидко це станеться? Важко сказати. Але ні за яких обставин ми не маємо змучуватися робити все, що в наших силах, щоби наблизити перемогу. Немає і не може бути зараз в нас ніяких інших справ, ніж перемога України. Це наша спільна справа! І я рада, що я у свій спосіб можу підтримувати бойовий дух і додавати драйву. Здобутки спорту, здобутки культури - все це ми маємо використовувати, щоби світ якомога більше симпатизував Україні! 💙💛", — додала артистка.

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