На своей странице в Instagram звезда разместила яркие фото, где она засветилась вместе с игроками обеих команд и со зрителями матча.
"Стадион "Динамо"... Во время Майдана здесь происходили события, которые невозможно забыть... Сегодня для меня очень символично быть именно в этом месте и чувствовать, что Украина борется, Украина непобедима. На нашу долю выпало выдержать это все, но мы ни на миг не сомневаемся в нашей победе", — пишет Руслана.
Певица также поделилась размышлениями о том, как она сама может помочь Украине в борьбе против российской агрессии, а также подчеркнула, что спорт и культура — не вне политики.
"Как скоро это произойдет? Трудно сказать. Но ни при каких обстоятельствах мы не должны уставать делать все, что в наших силах, чтобы приблизить победу. Нет и не может быть сейчас у нас никаких других дел, чем победа Украины. Это наше общее дело. И я рада, что я своим способом могу поддерживать боевой дух и добавлять драйва. Достижения спорта, достижения культуры - все это мы должны использовать, чтобы мир как можно больше симпатизировал Украине! 💙💛", — добавила артистка.
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