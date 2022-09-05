На своїй сторінці в Instagram, де за нею стежать понад 54 тисячі підписників, AIDA регулярно радує шанувальників своєю творчістю та красою. Цього разу співачка розповіла, що з запізненням усвідомила, що літо вже закінчилося.
"Так, не на таке літо ми всі очікували. Ми всі чекали на море, фестивалі, подорожі. А натомість отримали бомби та ракети. А замість подорожей пошук мирного прихистку. Але всеодно ми змогли пройти крізь всі труднощі, завзято працювали, втілювали мрії та нові проєкти. Бо ми українці, ми сильні, працьовиті, і ніколи не здаємось!", — пише Ніколайчук.
Зірка "Х-Фактора" також перерахувала все хороше, що з нею відбулося за це літо.
"У червні я випустила пісню «Нікотин». У липні я записала кілька нових класних пісень, а ще втілила свою мрію, відвідала концерт улюбленого гурту Coldplay. У серпні ми зняли відео на мою нову пісню «Ліхтар», яку ви почуєте вже у вересні", — поділилася артистка.
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Аїда також емоційно звернулася до українських захисників.
"А ще більше я хочу подякувати нашим героям, нашим захисникам - ЗСУ, за те, що все це хороше стало можливим. Завдяки вашій сміливості та завзятій праці в обороні нашої рідної України, ми всі можемо жити, творити, працювати та втілювати свої мрії. А ви щодня втілюєте нашу найголовнішу мрію - перемогу України!💙💛", — наголосила Ніколайчук.
Нагадаємо, зірка "Х-Фактора" Аїда Ніколайчук накинулася на Тіну Кароль через Світлану Лободу.
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