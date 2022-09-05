На своей странице в Instagram, где за ней следят более 54 тысяч подписчиков, AIDA регулярно радует поклонников своим творчеством и красотой. На этот раз певица рассказала, что с опозданием осознала, что лето уже кончилось.

"Да, не такое лето мы все ожидали. Мы все ждали море, фестивали, путешествия. А вместо этого получили бомбы и ракеты. А вместо путешествий поиск мирного убежища. Но все равно мы смогли пройти сквозь все трудности, упорно работали, воплощали мечты и новые проекты. Потому что мы украинцы, мы сильные, трудолюбивые, и никогда не сдаемся!", - пишет Николайчук.

Звезда Х-Фактора также перечислила все хорошее, что с ней произошло за это лето.

"В июне я выпустила песню «Никотин». В июле я записала несколько новых классных песен, а еще воплотила свою мечту, посетила концерт любимой группы Coldplay. В августе мы сняли видео на мою новую песню «Ліхтар», которую вы услышите уже в сентябре", – поделилась артистка.

Аида также эмоционально обратилась к украинским защитникам.

"А еще больше я хочу поблагодарить наших героев, наших защитников - ВСУ, за то, что все это хорошее стало возможным. Благодаря вашей смелости и упорному труду в обороне нашей родной Украины, мы все можем жить, творить, работать и воплощать свои мечты. А вы ежедневно воплощаете нашу самую главную мечту – победу Украины! 💙💛", - подчеркнула Николайчук.

Напомним, звезда "Х-Фактора" Аида Николайчук набросилась на Тину Кароль из-за Светланы Лободы.

Как сообщала Politeka, победительница "Х-Фактора" Николайчук впечатлила новой песней на украинском языке.

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