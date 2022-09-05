Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Джамала , яка зараз бере активну участь у благодійних концертах у Європі та розповідає про війну, бере участь у польській версії шоу "Танці з зірками ".
На своїй сторінці в Інстаграмі співачка вирішила відповісти на запитання користувачів мережі про цей проект.
Співачка Джамала розповіла, що участь у польській версії проекту виявилася для неї набагато важчою, ніж в українській.
"Нова країна, нова мова. Морально важко, фізично, просто не встигаєш відновлюватися. Але тут усі дуже френдлі, дякую їм за це. Я не втомлююся говорити про те, що війна триває і допомога нам потрібна щодня, а таке велике шоу це важливо", - поділилася Джамала .
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Участь Джамали у шоу має благодійний характер, адже всі гроші, отримані під час голосування за їхню пару, будуть спрямовані на допомогу українським дітям. Тому мета Джамали – залишитися в шоу якнайдовше, адже її виступи допоможуть українцям.
Співачка дуже старається і робить все для того, щоб її виступи були якнайкращі, тому вона тренується по 5-10 годин на день.
Нагадаємо, співачка Джамала показала, як відбувається підготовка до польських "Танців з зірками".
Як Politeka повідомляла, співачка Джамала познайомила зі своїм польським партнером з "Танців з зірками".
Також Politeka писала, що маленький син співачки Джамали захопив виконанням хіта "Ой, у лузі червона калина".