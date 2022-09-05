Как сообщает Politeka.net, украинская певица Джамала, которая сейчас активно участвует в благотворительных концертах в Европе и рассказывает о войне, принимает участие в польской версии шоу "Танці з зірками".
На своей странице в Инстаграм певица решила ответить на вопросы пользователей сети об этом проекте.
Певица Джамала рассказала, что участие в польской версии проекта оказалось для нее намного тяжелее, чем в украинской.
"Новая страна, новый язык. Морально тяжело, физически, просто не успеваешь восстанавливаться. Но здесь все очень френдли, спасибо им за это. Я не устаю говорить о том, что война продолжается и помощь нам нужна каждый день, а такое большое шоу это важно", — поделилась Джамала.
В ОП заговорили о переговорах и когда будет подписан мирный договор с рф: "Если позволить россии..."
Взрыв у посольства россии: съезжаются "скорые", появились данные о погибших дипломатах
Взрыв на выставке в Чернигове: стало известно, кого задержали после несчастья
Уже этой осенью: Шмыгаль сообщил благую весть украинцам
"Кадыровцы" нашли способ отомстить россиянам за прошлое: что происходит под Херсоном
Участие Джамалы в шоу имеет благотворительный характер, ведь все деньги, вырученные во время голосования за их пару, будут направлены на помощь украинским детям. Поэтому цель Джамалы – остаться в шоу как можно дольше, ведь ее выступления помогут украинцам.
Певица очень старается и делает все для того, чтобы ее выступления были как можно лучше, потому она тренируется по 5-10 часов в день.
Напомним, певица Джамала показала, как проходит подготовка к польским "Танцам со звездами".
Как Politeka сообщала, певица Джамала познакомила со своим польским партнером по "Танцям з зірками".
Также Politeka писала, что маленький сын певицы Джамалы восхитил исполнением хита "Ой, у лузі червона калина".