Джамала уже имеет танцевальный опыт: в 2021 году она была участницей украинской версии "Танцев со звездами" вместе с танцовщиком, а сейчас волонтером Антоном Нестерко.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Джамала, которая сейчас активно участвует в благотворительных концертах в Европе и рассказывает о войне, принимает участие в польской версии шоу "Танці з зірками".

На своей странице в Инстаграм певица решила ответить на вопросы пользователей сети об этом проекте.

Певица Джамала рассказала, что участие в польской версии проекта оказалось для нее намного тяжелее, чем в украинской.

"Новая страна, новый язык. Морально тяжело, физически, просто не успеваешь восстанавливаться. Но здесь все очень френдли, спасибо им за это. Я не устаю говорить о том, что война продолжается и помощь нам нужна каждый день, а такое большое шоу это важно", — поделилась Джамала.

Участие Джамалы в шоу имеет благотворительный характер, ведь все деньги, вырученные во время голосования за их пару, будут направлены на помощь украинским детям. Поэтому цель Джамалы – остаться в шоу как можно дольше, ведь ее выступления помогут украинцам.

Певица очень старается и делает все для того, чтобы ее выступления были как можно лучше, потому она тренируется по 5-10 часов в день.

Напомним, певица Джамала показала, как проходит подготовка к польским "Танцам со звездами".

Как Politeka сообщала, певица Джамала познакомила со своим польским партнером по "Танцям з зірками".

Также Politeka писала, что маленький сын певицы Джамалы восхитил исполнением хита "Ой, у лузі червона калина".