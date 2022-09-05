Популярну актрису Ольгу Сумську стурбував новий сплеск захворюваності на коронавірусну інфекцію в Україні.

Як пише Politeka.net , у себе в Instagram Ольга Сумська розповіла, що гортала стрічку новин і побачила заяву головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна про те, що в Україну наближається нова хвиля коронавірусу.

Артистка дуже стривожена цією новиною і просить своїх фоловерів розповісти, яка ситуація із захворюваністю в інших містах.

«У стрічці новин…‼️‼️‼️—«В Україні починається нова хвиля захворюваності на COVID-19, — головний санлікар Ігор Кузін ☝ ️ За останній тиждень виявлено 11,5 тисяч нових хворих» Друзі, яка ситуація в містах? ❓ ЗНОВУ МАСКИ! ❓😷😷"» - написала Сумська.

Користувачі мережі почали коментувати.

"На голову каски, а на рота маски🙈 дурня це все",



"Поки війна не закінчиться…прохання владу не накручувати з цим ковідом!!!! Бо як сиділи в підвалах-то і забули за ковід!",



"Нема ніякої загрози, просто потрібно відрапортувати перед тими державами, що нам ці долбані вакцини передають",



"Знову.😔😢От нема нам покою. 😠Хоча в холодний сизон і проста хвороба, ще той клопіт.😑😷",



"Маски це як виявилося взагалі фігня",



"А що з війною?",", - пишуть у мережі.

Нагадаємо, Сумська розповіла, навіщо їй терміново знадобилася грошова допомога українців

А ще Politeka повідомляла, що Бідняков бовкнув зайвого у день народження Ольги Сумської, чим приголомшив її дружина Борисюка.

Також Politeka писала, що найбагатша співачка України ефектно привітала 56-річну Ольгу Сумську