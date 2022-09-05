Як пише Politeka.net , у себе в Instagram Ольга Сумська розповіла, що гортала стрічку новин і побачила заяву головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна про те, що в Україну наближається нова хвиля коронавірусу.
Артистка дуже стривожена цією новиною і просить своїх фоловерів розповісти, яка ситуація із захворюваністю в інших містах.
«У стрічці новин…‼️‼️‼️—«В Україні починається нова хвиля захворюваності на COVID-19, — головний санлікар Ігор Кузін ☝ ️ За останній тиждень виявлено 11,5 тисяч нових хворих» Друзі, яка ситуація в містах? ❓ ЗНОВУ МАСКИ! ❓😷😷"» - написала Сумська.
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Користувачі мережі почали коментувати.
"На голову каски, а на рота маски🙈 дурня це все",
"Поки війна не закінчиться…прохання владу не накручувати з цим ковідом!!!! Бо як сиділи в підвалах-то і забули за ковід!",
"Нема ніякої загрози, просто потрібно відрапортувати перед тими державами, що нам ці долбані вакцини передають",
"Знову.😔😢От нема нам покою. 😠Хоча в холодний сизон і проста хвороба, ще той клопіт.😑😷",
"Маски це як виявилося взагалі фігня",
"А що з війною?",", - пишуть у мережі.
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