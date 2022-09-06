Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка та солістка гурту "Kazka" Олександра Зарицька , яка веде активну благодійну діяльність у Європі, поділилася з шанувальниками новими знімками на своїй сторінці в Інстаграм. Зірка постала перед шанувальниками в образі у ретро-стилі.
Так, Олександра Зарицька покрасувалася на камеру у розкішному образі. На ній — яскрава рожева облягаюча сукня, що ідеально підкреслює її фігуру. Зверніть увагу на декоративні елементи сукні. Наприклад, геометричні вставки та виріз на нозі.
З прикрас образ солістки гурту "Kazka" доповнюють довгі чорні рукавички. Вона одягла перуку, локони якої зібрані в елегантну вечірню зачіску з об'ємними кучерями — у стилі найвідомішої зачіски Монро.
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Співачка в підпису до знімків нагадала, що у такому образі, як зірка 60-х, вона з'явилася на одному з випусків танцювального шоу "Танці із зірками".
"Давайте згадаємо, як це було... Один із моїх перших образів для "Танців із зірками", - зазначила Олександра Зарицька у підписі до фото.
Нагадаємо, солістка KAZKA Зарицька у всьому чорному пригорнула до себе важливий оберег.
Також Politeka писала, що KAZKA після скандального виступу на фестивалі із росіянами показала нове відео.
А ще Politeka повідомляла, що KAZKA після жорсткої критики українців засвітилася на фестивалі, де виступатимуть росіяни.