Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая - известная украинская певица и солистка группы KAZKA. А недавно стало известно, что группа вместе с украинскими коллективами Ragapop, Alina Pash, Postman, Fo Sho, Luiku, Constantine, Krapka; KOMA, DJ Miura, Etapp Kyle, Daria Kolosova і E.Lina выступят на венгерском фестивале Sziget. Там же выступят и российские коллективы. При этом Зарицкая назвала украинцев "бездумным стадом", кто против выступления украинцев на фестивале, где будут русские. Но многие украинцы продолжили критиковать коллектив из-за своего решения. А на новых сторис Зарицкая поделилась уже кадрами из фестиваля.

"Слава Украине, мы сейчас на самой большой сцене Европы, проходит саундчек группы KAZKA сегодня, нам дали такую возможность - быть спикером на самом большом фестивале Европы - Sziget. Сегодня мы будем, боже, мне аж перехватывает дух", - сказала Зарицкая.

Стоит отметить, что Kalush Orchestra в свою очередь не стали выступать на черногорском фестивале, где должна была выступить российская диджейка.

Напомним, украинцы раскритиковали артистов, которые приехали с россиянами на фестиваль Sziget, KAZKA не сдержалась

Также Politeka писала, что солистку KAZKA Зарицкую после очередного концерта разнесли по полной

А еще Politeka сообщала, что похудевшая Зарицкая из KAZKA устроила горячую фотосессию на тюках соломы



