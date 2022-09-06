Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица и солистка группы "Kazka" Александра Зарицкая, которая ведет активную благотворительную деятельность в Европе, поделилась с поклонниками новыми снимками на своей странице в Инстаграм. Звезда предстала перед поклонниками в образе в ретро-стиле.

Так, Александра Зарицкая покрасовалась на камеру в роскошном образе. На ней — яркое розовое облегающее платье, которое идеально подчеркивает ее фигуру. Обратите внимание на декоративные элементы платья. К примеру, геометрические вставки и вырез на ноге.

Из украшений образ солистки группы "Kazka" дополняет длинные черные перчатки. Она надела парик, локоны которого собраны в элегантную вечернюю прическу с объемными локонами — в стиле самой узнаваемой прически Монро.

Певица виподписи к снимкам напомнила, что в таком образе, как звезда 60-х, она появилась на одном из выпусков танцевального шоу "Танці із зірками".

"Давайте вспомним, как это было... Один из моих первых образов для "Танців із зірками", - отметила Александра Зарицкая в подписи к фото.

Напомним, солистка KAZKA Зарицкая во всем черном прижала к себе важный оберег.

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