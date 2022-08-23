Как сообщает Politeka.net, 23 августа, украинцы отмечают День Государственного флага. Группа KAZKA и ее солистка Александра Зарицкая на личной странице в Инстаграм также поздравили украинцев с праздником и показали совместное фото.
"Охранять. Гордиться. Верить. С Днем Флага Украины", - написали музыканты в посте Инстаграм. Кроме того, они опубликовали в сториз видео, на котором развивается украинский флаг. В подписи Александра Зарицкая назвала государственный флаг - "оберегом, силой и гордостью украинского народа".
На снимке Александра Зарицкая предстала во всем черном, создав простой и в то же время мрачный образ. Его составили брюки, а также черный длинный пиджак с длинными объемными рукавами. Он добавил элегантной нотки луку певицы. Обувь она предпочла удобную - ботинки на устойчивом каблуке. Артистка прижимала к себе украинский флаг.
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В комментариях украинцы поздравили группу KAZKA в ответ, а также обратили внимание на то, что даже во всем черном Александра выглядит весьма привлекательно и обворожительно. Хотя некоторые признали, что образ в черном слишком мрачный.
Напомним, что солистка KAZKA Зарицкая после возвращения в Украину впечатлила видом.
Как сообщала Politeka, солистка KAZKA Зарицкая честно показала, как выглядит без ретуши.
Также Politeka писала, что беда настигла солистку KAZKA Зарицкую в аэропорту.