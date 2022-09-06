Війна розлучила українську виконавицю Тоню Матвієнко та музиканта Арсена Мірзояна – вона жила то у Португалії, то у Німеччині, то у Великій Британії, він залишився в Україні та зайнявся волонтерством.
Якоїсь миті українські ЗМІ почали писати, що шлюб Антоніни Матвієнко та Арсена Мірзояна тріщить по швах. В інтерв'ю програми "Життя відомих людей" Тоня підтвердила, що був час, коли їхній шлюб із артистом був на межі розриву, але не зараз.
Тепер у своїх Інста-stories донька Ніни Матвієнко вирішила написати таке: «Я не знала, що в такий час когось це може хвилювати. І зараз точно не час розлучатися, не дочекаєтеся!».
Раніше своєму мікроблозі дружина Арсена Мірзояна оприлюднила нову фотографію. Вона позувала у всьому чорному.
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«Спостерігаю за світом серцем та душею українця! А в очах сльоза…»,- написала тоді Антоніна.
Зазначимо, що Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян разом уже близько 10 років. Тоня має доньку від попередніх стосунків, а співака – двох синів від першого шлюбу. Подружжя також виховує спільну дитину – доньку Ніну.
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