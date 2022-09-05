Співачка СолоХа (Тереза Балашова) під час повномасштабного вторгнення рф в Україну пережила ще й особисту трагедію.

Артистка дала емоційне інтерв'ю ведучому Славі Дьоміну, в якому, зокрема, розповіла, що під час війни втратила дитину.

Тоді СолоХа перебувала в Болгарії разом із донькою, а чоловік, який залишався в Києві, попросив їх приїхати на захід України, де б вони могли бачитися.

"Я була на той час вагітною. Я дізналася, що вагітна. Це вже був другий місяць. Це було десь наприкінці весни", — пригадує співачка.

Але артистка втратила дитину. Сама СолоХа вважає, що в усьому винні її стреси.

"На жаль, я втратила дитину, тому що у мене були нервові зриви. Я вже всю цю ситуацію виплакала. Тривалий час я оговтувалася. Дуже важко, але сталося як сталося. Я думаю, що це від стресів", — заявила виконавиця.

СолоХа також чесно розповіла, як пережила цю трагедію. Вона дізналася про все, коли сама пішла на прийом до лікаря, а далі не знала, що робити, у неї "був вибух мозку".

"Чесно кажучи, я не знала як пережити. Я просто купила пляшку вина і сама її випила. Тому що я не знала як мені розрядитися. Я ж, по-перше, нікому майже нічого не казала. Це для мене було сакральне", - зізнається зірка.

Нагадаємо, "Майстер Шеф" Клопотенко несподівано звернувся до Огнєвіч та Астаф'євої.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна нарвалася на хвилю хейту через помітне схуднення.

Також Politeka писала, що Тіна Кароль показала, як вона проводить час у Токіо насправді.