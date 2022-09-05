Артистка дала эмоциональное интервью ведущему Славе Демину, в котором, в частности, рассказала, что во время войны потеряла ребенка.
Тогда СолоХа находилась в Болгарии вместе с дочерью, а остававшийся в Киеве муж попросил их приехать на запад Украины, где бы они могли видеться.
"Я была в то время беременна. Я узнала, что беременна. Это уже был второй месяц. Это было где-то в конце весны", — вспоминает певица.
Но артистка потеряла ребенка. Сама СолоХа считает, что во всем виноваты ее стрессы.
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"К сожалению, я потеряла ребенка, потому что у меня были нервные срывы. Я уже всю эту ситуацию выплакала. Длительное время я приходила в себя. Очень тяжело, но произошло как произошло. Я думаю, что это от стрессов", — заявила исполнительница.
СолоХа также честно рассказала, как пережила эту трагедию. Она узнала все, когда сама пошла на прием к врачу, а дальше не знала, что делать, у нее "был взрыв мозга".
"Честно говоря, я не знала как пережить. Я просто купила бутылку вина и сама ее выпила. Потому что я не знала как мне разрядиться. Я ведь, во-первых, никому почти ничего не говорила. Это для меня было сакральное", - признается звезда.
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