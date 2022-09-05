Популярна українська співачка Наталія Могилевська, яка з початку війни залишається в Україні та бере участь у багатьох благодійних та волонтерських проектах та ініціативах, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу зірка виклала відеозвернення, у якому поділилася приємними новинами.
Як видно, у ролику Наталя з'явилася при повному параді – на ній ошатна блакитна блуза, на обличчі яскравий сценічний макіяж та акуратне укладання. У ролику співачка розповіла, що повертається на сцену зі своєю моновиставою "Я вдома", яку вона представила українцям на початку літа.
"Друзі! Рада оголосити продовження вистави "Я вдома". 13 і 20 вересня чекаю на всіх у театрі ім. Лесі Українки. Початок о 19:00. Активне посилання на квитки у шапці профілю", - написала Могилевська у підписі до публікації, про вона розповіла у відео.
Зазначимо, що в ході вистави Наталя і співає, і говорить, ділячись своїми переживаннями через війну. Її моновистава мала успіх у глядачів, тож артистку просили продовжити грати її й надалі. До речі, підтримати Могилевську на сцені в ролі актриси приходило багато українських зірок, які зараз у Києві.
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