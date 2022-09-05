Популярная украинская певица Наталья Могилевская, которая с начала войны остается в Украине и принимает участие во многих благотворительных и волонтерских проектах и инициативах, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила видеообращение, в котором поделилась приятными новостями.

Как видно, в ролике Наталья появилась при полном параде – на ней нарядная синя блуза, на лице яркий сценический макияж и аккуратная укладка. В ролике певица рассказала, что возвращается на сцену со своим моноспектаклем "Я вдома", который она представила украинцам в начале лета.

"Друзья! Рада объявить продолжение спектакля "Я вдома". 13 и 20 сентября жду всех в театре им. Леси Украинки. Начало в 19:00. Активная ссылка на билеты в шапке профиля", - написала Могилевская в подписи к публикации, об этом же она рассказала в видео.

Отметим, что в ходе спектакля Наталья и поет, и говорит, делясь своими переживаниями из-за войны. Ее моноспектакль имел успех у зрителей, так что артистку просили продолжить играть его и дальше. К слову, поддержать Могилевскую на сцене в роли актрисы приходили многие украинские звезды, которые сейчас в Киеве.

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