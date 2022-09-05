Як пише Politeka.net , українська виконавиця MamaRika вирушила у великий гастрольний тур до Європи. Разом із нею поїхав чоловік Сергій Середа, до речі, військовозобов'язаний.

Дорогою до Варшави MamaRika з чоловіком та сином потрапили у ДТП. Зіркове сімейство не постраждали, вони відбулися лише переляком.

Співачка запевнила, що вони виїхали із єдиною метою – зібрати гроші на допомогу Україні. Для цього сім'я пожертвувала не лише своїм комфортом, а й безтурботним дитинством сина Давида. У нього немає няні, тому зіркові батьки "просто знищені, схудли", адже важко бути в дорозі з однорічною дитиною на руках.

У себе в Інстаграм MamaRika розмістила невелике відео, де козирнула схудлою фігурою у сукні модного кольору.

Артистка покрутилася і подуріла перед камерою на тлі пальм.

«Є тут фанати рожевого?», - Запитала вона у фоловерів.

Користувачі мережі миттєво відреагували на ролик української виконавиці, зазначивши, що вона дуже схудла.

"Така стала худенька після пологів, як я... ❤️",

"Настя, надто худенькі, поправляйтеся, не худайте. ❤️ Любимо вас міцного вам здоров'я",

"Боже, ти хоч щось їси? Не виснаж себе так 😔 тому що потім і важко буде малюка підняти, по собі знаю",

"Вау, рожева пантера",

"Мій улюблений колір", - пишуть у мережі.

Нагадаємо, що MamaRika розповіла, як повернулася із Польщі до України.

Як повідомляла Politeka, MamaRika, її чоловік, ведучий Сергій Середа, а також син Давид заразилися на початку лютого коронавірусом.

Також Politeka писала, що MamaRika повідомила сумну новину, що з дитиною.