Как пишет Politeka.net, украинская испольнительница MamaRika отправилась в большой гастрольный тур в Европу. Вместе с ней уехал муж Сергей Середа, кстати, военнообязанный.

По дороге в Варшаву MamaRika с мужем и сыном угодили в ДТП. Звездное семейство не пострадали, они отделались лишь испугом.

Певица заверила, что они выехали с единственной целью – собрать деньги на помощь Украине. Для этого семья пожертвовала не только своим комфортом, но и беззаботным детством сына Давида. У него нет няни, поэтому звездные родители "просто уничтожены, похудели", ведь трудно быть в пути с годовалым ребенком на руках.

У себя в Инстаграм MamaRika разместила небольшое видео, где козырнула похудевшей фигурой в платье модного цвета.

Артистка покрутилась и подурачилась перед камерой на фоне пальм.

«Есть здесь фанаты розового?», - спросила она у фолловеров.

Пользователи сети мгновенно отреагировали на ролик украинской исполнительницы, отметив, что она очень сильно похудела.

"Такая стала худенькая после родов, как я... ❤️",

"Настя, слишком худенькие поправляйтесь, не худайте. ❤️ Любим вас крепкого вам здоровья",

"Боже, ты хоть что-то ешь? Не истощай себя так 😔 потому что потом и трудно будет малыша поднять, по себе знаю",

"Вау, розовая пантера",

"Мой любимый цвет", - пишут в сети.

Напомним, что MamaRika рассказала, как вернулась из Польши в Украину.

Как сообщала Politeka, MamaRika, ее муж, ведущий, Сергей Середа, а также сын Давид заразились в начале февраля коронавирусом.

Также Politeka писала, что MamaRika сообщила печальную новость, что с ребенком.