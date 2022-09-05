Как пишет Politeka.net, украинская испольнительница MamaRika отправилась в большой гастрольный тур в Европу. Вместе с ней уехал муж Сергей Середа, кстати, военнообязанный.
По дороге в Варшаву MamaRika с мужем и сыном угодили в ДТП. Звездное семейство не пострадали, они отделались лишь испугом.
Певица заверила, что они выехали с единственной целью – собрать деньги на помощь Украине. Для этого семья пожертвовала не только своим комфортом, но и беззаботным детством сына Давида. У него нет няни, поэтому звездные родители "просто уничтожены, похудели", ведь трудно быть в пути с годовалым ребенком на руках.
У себя в Инстаграм MamaRika разместила небольшое видео, где козырнула похудевшей фигурой в платье модного цвета.
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Артистка покрутилась и подурачилась перед камерой на фоне пальм.
«Есть здесь фанаты розового?», - спросила она у фолловеров.
Пользователи сети мгновенно отреагировали на ролик украинской исполнительницы, отметив, что она очень сильно похудела.
"Такая стала худенькая после родов, как я... ❤️",
"Настя, слишком худенькие поправляйтесь, не худайте. ❤️ Любим вас крепкого вам здоровья",
"Боже, ты хоть что-то ешь? Не истощай себя так 😔 потому что потом и трудно будет малыша поднять, по себе знаю",
"Вау, розовая пантера",
"Мой любимый цвет", - пишут в сети.
Напомним, что MamaRika рассказала, как вернулась из Польши в Украину.
Как сообщала Politeka, MamaRika, ее муж, ведущий, Сергей Середа, а также сын Давид заразились в начале февраля коронавирусом.
Также Politeka писала, что MamaRika сообщила печальную новость, что с ребенком.