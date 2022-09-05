Журналіст порталу "МУЗВАР" Юліан Новак поспілкувався з MELOVIN і дізнався, як співак ставиться до тих, хто не хоче переходити у спілкуванні українською.

Популярний український співак MELOVIN (Костянтин Бочаров) прокоментував мовне питання в Україні та висловився на адресу співвітчизників, які принципово відмовляються переходити розмовляти рідною мовою.

Свій коментар він дав в інтерв'ю порталу "МУЗВАР".

На думку музиканта, українізація не повинна бути ласкавою, а всі, хто не бачить необхідності припиняти спілкування мовою агресора, можуть вирушати до президента росії володимира путіна.

"Я буду трохи закінченим, як пишуть деякі в коментарях, підтримуватиму висловлювання Фаріон. Мені подобається неласкова українізація. Чомусь ласкавої русифікації у нас не було. Ніколи. Була дуже жорстка. Не розумію принципової позиції" не спілкуватимуся українською, буду спілкуватися російською, яка різниця". Якщо "яка різниця", йди с*со, моя красуня, до путіна", – висловився виконавець MELOVIN .

MELOVIN також переконаний, що використання російської мови та споживання російського контенту, у тому числі музики, – це справа звички, якої цілком реально позбутися. А решта лише відмазки, які шукають деякі українці.

Нагадаємо, що MELOVIN не стримався після слів Могилевської про українську мову.

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