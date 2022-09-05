Журналист портала "МУЗВАР" Юлиан Новак пообщался с MELOVIN и узнал, как певец относится к тем, кто не хочет переходить в общении на украинский.

Популярный украинский певец MELOVIN (Константин Бочаров) прокомментировал языковой вопрос в Украине и высказался в адрес соотечественников, которые принципиально отказываются переходить на родной язык.

Свой комментарий он дал в интервью для портала "МУЗВАР".

По мнению музыканта, украинизация не должна быть ласковой, а все, кто не видит необходимости прекращать общение на языке агрессора, могут отправляться к президенту рф владимиру путину.

"Я буду немного конченым, как пишут некоторые в комментариях, буду поддерживать высказывания Фарион. Мне нравится неласковая украинизация. Почему-то ласковой русификации у нас не было. Никогда. Была очень жесткая. Не понимаю принципиальной позиции "не буду общаться на украинском, буду общаться на русском, какая разница". Если "какая разница", иди с*си, моя красавица, к путину", – высказался исполнитель MELOVIN.

MELOVIN также убежден, что использование русского языка и потребление российского контента, в том числе музыки, – это дело привычки, от которой вполне реально избавиться. А все остальное лишь отмазки, которые ищут некоторые украинцы.

Напомним, что MELOVIN не сдержался после слов Могилевской об украинском языке.

Как сообщала Politeka, Melovin рассказал, как Марченко обходилась с ним за кулисами "Х-Фактора".

Также Politeka писала, что Melovin не сдержал чувств рядом с новой возлюбленной из "Танців з зірками".