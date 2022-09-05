Як пише Politeka.net, Еліна Іващенко - відома українська співачка, яка стала популярною після проектів "Голос.Діти" та "Х-Фактор". Також співачка-початківець заспівала разом з Олегом Винником пісню "Діаманти". Зірка, як і інші знаменитості, підтримала українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Не забуває Іващенко і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу після відсутності зірка поділилася ефектним кадром у сукні.
"Працюючи вдалині від будинку є невелика можливість подорожувати різними куточками Європи. Тут добре, але вдома все ж таки краще. Вже скоро ми побачимося, рідна", - написала Еліна.
Варто зазначити, що Еліна також додала мітку, що зараз вона перебуває в Іспанії.
Фанати постсав сотні лайків і написали коментарі:
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