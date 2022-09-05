Как пишет Politeka.net, Элина Иващенко - известная украинская певица, которая стала популярной после проектов "Голос.Діти" и "Х-Фактор". Также начинающая певица спела вместе с Олегом Винником песню "Диаманты". Звезда, как и другие знаменитости, поддержала украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Иващенко и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз после отсутствия звезда поделилась эффектным кадром в платье.

"Работая вдали от дома есть небольшая возможность путешествовать по разным уголкам Европы. Здесь хорошо, но дома все же лучше. Уже скоро мы увидимся, родная", - написала Элина.

Стоит отметить, что Элина также добавила метку, что сейчас она находится в Испании.

Фанаты постсавили сотни лайков и написали комментарии:

"С любовью из Турции", "А кто это у нас здесь такая хорошенькая?".

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