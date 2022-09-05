Відома артистка Камалія поділилася яскравими знімками з виступу за кордоном та розсипалася у подяках.

Популярна українська артистка і дружина пакистанського мільярдера Мохаммада Захура Камалія, яку називають найбагатшою співачкою України, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася кадрами зі свого виступу у Німеччині та своїми емоціями.

Як видно, на сцену Камалія вийшла в розкішній синьо-жовтій сукні з незвичайним декором, яке ідеально сіло по фігурі, підкреслюючи її. Волосся артистки розпущене і м'якими локонами спадають на плечі, а на її обличчі яскравий сценічний макіяж.

У підписі до публікації Камалія написала: "Безмежно вдячна за фото. Знову пережила емоції, коли співала, коли міцно обнялися із земляками! Вдячна Німеччині за підтримку України". Шанувальники відразу почали коментувати нові фото артистки: "Наша красуня, соловей України", "Наша красуня", "Люблю", "Ви прекрасна".

Зазначимо, раніше ми писали, що співачка Камалія показала чарівне сімейне фото з чоловіком та близнюками-першоклашками. За словами артистки, знімок було зроблено три роки тому, коли її доньки йшли до першого класу, тож на ньому вся родина ошатна і з квітами в руках.

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