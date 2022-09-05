Популярная украинская артистка и жена пакистанского миллиардера Мохаммада Захура Камалия, которую называют самой богатой певицей Украины, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась кадрами со своего выступления в Германии и своими эмоциями.

Как видно, на сцену Камалия вышла в роскошном сине-желтом платье с необычным декором, которое идеально село по фигуре, подчеркивая ее. Волосы артистки распущены и мягкими локонами спадают на плечи, а на ее лице яркий сценический макияж.

В подписи к публикации Камалия написала: "Безгранично благодарна за фото. Снова испытала эмоции, когда пела, когда крепко обнялись с земляками! Благодарна Германии за поддержку Украины". Поклонники тут же принялись комментировать новые фото артистки: "Наша красавица, соловей Украины", "Наша красотка", "Обожаю", "Вы прекрасна".

Отметим, ранее мы писали, что певица Камалия показала очаровательное семейное фото с мужем и близняшками-первоклашками. По словам артистки, снимок был сделан три года назад, когда ее дочки шли в первый класс, так что на нем все семейство нарядное и с цветами в руках.

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