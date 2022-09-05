Популярна українська співачка Slavia (Ярослава Притула), яка багато років була дружиною виконавця та шоумена Дзідзьо (Михайло Хома), часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка показала чарівне відео із прогулянки у столиці.

Як виявилось, Ярослава повернулася до Києва після того, як з початку війни перебралася жити на західну Україну. Судячи з публікацій у соцмережі, співачка жила і в Карпатах, і у рідному Львові, а тепер знову повернулася до столиці.

У короткому відео Slavia показала себе на прогулянці у цікавій київській локації. Перед камерою артистка з'явилася у вузьких бежевих лосинах та джинсовій куртці оверсайз, а на її ногах – стильні світлі кроси. Розкішне довге волосся Ярослави розпущене, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації дівчина коротко написала: "Київ", а шанувальники відразу почали засипати відео лайками та компліментами в коментарях.

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Раніше повідомлялося, що після 20 років шлюбу Дзідзьо та його дружина співачка Slavia подали на розлучення. Музикант та продюсер розповів, як вони розділили спільно нажите майно. У 2019 році Михайло придбав квартиру за 10 км від Києва в селі Підгірці. Біля будинку знаходиться озеро та дерева, а з вікон відкривається гарний вид на захід сонця. Це житло, як і решта майна, Михайло віддав колишній дружині. За його словами, це вірний чоловічий вчинок.

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