Популярная украинская певица Slavia (Ярослава Притула), которая много лет была женой исполнителя и шоумена Дзидзьо (Михаил Хома), чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда показала очаровательное видео с прогулки в столице.

Как оказалось, Ярослава вернулась в Киев после того, как с начала войны перебралась жить на западную Украину. Судя по публикациям в соцсети, певица жила и в Карпатах, и в родном Львове, а теперь снова вернулась в столицу.

В коротком видео Slavia показала себя на прогулке в интересной киевской локации. Перед камерой артистка появилась в узких бежевых лосинах и джинсовой куртке оверсайз, а на ее ногах стильные светлые кроссы. Роскошные длинные волосы Ярославы распущены, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации девушка коротко написала: "Киев", а поклонники тут же принялись засыпать видео лайками и комплиментами в комментариях.

Ранее сообщалось, что после 20 лет брака Дзидзьо и его супруга певица Slavia подали на развод. Музыкант и продюсер рассказал, как они разделили совместно нажитое имущество. В 2019 году Михаил приобрел квартиру в 10 км от Киева в селе Подгорцы. У дома находится озеро и деревья, а из окон открывается красивый вид на закат. Это жилье, как и все остальное имущество, Михаил отдал бывшей супруге. По его словам, это верный мужской поступок.

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