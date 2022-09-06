Популярна українська блогерка Анна Богдан, яка була переможницею реаліті-шоу "Холостяк" і будувала стосунки з головним героєм Михайлом Заливаком, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу довгонога модель поділилася кадрами з нової фотосесії, на яких перестала у нескромному образі.

Як видно, для фотографування Анна обрала цікаву локацію з високими білими колонами у Києві. Перед камерою вона з'явилася в незвичайному і вельми нескромному образі - широких світлих штанах і коротенькому топі незвичайного крою, а зверху накинула легку білу сорочку. Волосся дівчини розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Богдан написала: "Щастя – це не вдале поєднання зовнішніх обставин. Це просто стан вашого розуму". Шанувальники відразу почали коментувати нову фотосесію блогерки: "Красуня", "Ви дуже красива", "Красива, і годинник вогонь", "Дуже красива, наповнена і жива", "Ань, ну дуже, вогонь", "Красуня", " Це найкраще що, я бачила", "Вона ідеальна", "Гарно і повітряно".

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