Популярная украинская блогерша Анна Богдан, которая была победительницей реалити-шоу "Холостяк" и строила отношения с главным героем Михаилом Заливако, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз длинноногая модель поделилась кадрами из новой фотосессии, на которых престала в нескромном образе.

Как видно, для фотосъемки Анна выбрала интересную локацию с высокими белыми колонами в Киеве. Перед камерой она появилась в необычном и весьма нескромном образе – широких светлых брюках и коротеньком топе необычного кроя, а сверху она накинула легкую белую рубашку. Волосы девушки распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Богдан написала: "Счастье – это не удачное сочетание внешних обстоятельств. Это просто состояние вашего ума". Поклонники тут же принялись комментировать новую фотосессию блогерши: "Красотка", "Вы очень красивая", "Красивая, и часы огонь", "Очень красивая, наполненная и живая", "Ань, ну очень, огонь", "Красавица", "Это лучшее что, я видела", "Она идеальна", "Красиво и воздушно".

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