Українська співачка Олександра Зарицька згадала про випадок, який змусив її червоніти, адже стався на публіці.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка та солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька я вирішила згадати пам'ятні образи, в яких виступала під час участі у танцювальному проекті "Танці із зірками". Крім того, на своїй сторінці в Інстаграм вона згадала одну історію про знакове вбрання.

Так, в одному з ефірів, вона з'явилася у сукні з пишною спідницею. Такий яскравий вихід співачки Олександри Зарицької неможливо забути — пишна сукня з довгим шлейфом ніжно-бежевого кольору зробила її схожою на казкову принцесу. У цій сукні без рукавів та з глибоким вирізом співачка танцювала романтичний вальс та отримала багато захоплених коментарів від суддів проекту.

Як розповіла Олександра Зарицька , ця сукня їй дуже подобалася, але вона виявилася занадто довгою і через це зі співачкою стався казус.

"У цієї сукні була дуже цікава історія. Вона була створена для вальсу. Але вона виявилася занадто довгою і мій партнер наступив на неї під час генеральної репетиції. І випадково роздягнув мене на очах у глядачів, музичних продюсерів та всієї команди проекту", - розповіла співачка.

Крім того, Зарицька покрасувалася в мереживній чорній сукні зі шкіряним корсетом, який чудово підкреслив її форми.

Нагадаємо, солістка KAZKA Зарицька у всьому чорному пригорнула до себе важливий оберег.

Також Politeka писала, що KAZKA після скандального виступу на фестивалі із росіянами показала нове відео.

А ще Politeka повідомляла, що KAZKA після жорсткої критики українців засвітилася на фестивалі, де виступатимуть росіяни.