Украинская певица Александра Зарицкая вспомнила о случае, который заставил ее краснеть, ведь случился на публике.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая решила вспомнить памятные образы, в которых выступала во время участия в танцевальном проекте "Танці із зірками". Кроме того, на своей странице в Инстаграм, она вспомнила одну историю о знаковом наряде.

Так, в одном из эфиров, она появилась в платье с пышной юбкой. Такой яркий выход певицы Александры Зарицкой невозможно забыть — пышное платье с длинным шлейфом нежно-бежевого цвета сделало ее похожей на сказочную принцессу. В этом платье без рукавов и с глубоким вырезом певица танцевала романтический вальс и получила много восторженных комментариев от судей проекта.

Как рассказала Александра Зарицкая это платье ей очень нравилось, но оно оказалось слишком длинным и из-за этого с певицей случился казус.

"В этого платья была очень интересная история. Оно было создано для вальса. Но она оказалась слишком длинной и мой партнёр наступил на него во время генеральной репетиции. И случайно раздел меня на глазах у зрителей, музыкальных продюсеров и всей команды проекта", - рассказала певица.

Кроме того, Зарицкая покрасовалась в кружевом черном платье с кожаным корсетом, который отлично подчеркнул ее формы.

Напомним, солистка KAZKA Зарицкая во всем черном прижала к себе важный оберег.

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