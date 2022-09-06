На своїй сторінці в Instagram артистка розмістила кумедні кадри з першого випуску проекту "Такі страви" та розповіла про прем'єру.

"Сподіваюся, ця назва дуже скоро стане вашою улюбленою! І буде єдина асоціація - гарні страви, потрібні справи❤️ Маленькими, але впевненими кроками, ми наближаємо мирні часи! Бо від такого контенту і самі гріємось", — пише Астаф'єва.

Як зізнається Даша, для неї дуже велика честь нарешті почати робити українське.

"З командою професіоналів та головне з людьми, які стали такими важливими, дієвими у найскладніші часи! Я хочу, щоб ви з ними знайомились. Хочу щоб ви їх любили також, як люблю я! Готуємо для ЗСУ, бо віримо, що разом ми непереможні", — наголосила співачка.

Шанувальники Астаф'євої та "Мастер Шефа" Клопотенка підтримали новий проект:

"Ооооо скільки кайфу на екрані😍🔥";

"Ви неймовірні. Проект чудовий. Обожнюю тепер переглядати";

"Дуже класне шоу з гарною місією! І таке потрібне в ці темні часи. Обіймаю і чекаю нових випусків";

"Даша, Ви красуня 👍 І до того ж смілива, розумна людина";

"Вчора дивилася всі випуски Євгена 😍 він, звичайно, чудовий!"

Нагадаємо, 14-річна донька Кошового з "Квартал 95" вигадала новий спосіб допомагати ЗСУ.

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