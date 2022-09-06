Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва - відома українська співачка, яка була солісткою "Час та Скло". А нещодавно зірка розійшлася з Володимиром Дантесом, пішовши до друга родини Михайла Кацуріна, який розлучився зі своєю дружиною. Дантес почав часто світитися з колишньою дружиною нового хлопця Наді - Дашею. І днями пара зізналася, що теж разом. Тепер Володимир цю ситуацію жорстко обманює під час стендапів.

Не забуває Надя і про Інстаграм, де активно веде блог. А цього разу зірка поділилася кадрами, де позувала у міні-шортиках та кофті. Дорофєєва позувала перед дзеркалом на кухні, зробивши селфі. При цьому зірка засвітила цілий ящик пива, який стояв біля розеток.

"Мяу", - грайливо підписала Надя фотографію.

Повідомлялося, що Дорофєєва поділилася незвичайним фото та розповіла символічну шкільну історію, а наприкінці провела паралель із нинішньою ситуацією в країні.

“Про те, як усі не сіли, а я сіла. У мене була потужна вчителька української мови Галина Федорівна на прізвисько Галіфа. помститися за суворість і коли ГФ зайшла, привіталася і сказала "сідайте", всі залишилися стояти. Ніби не зрозуміли, що це за слово таке сідайте. Вона повторювала і повторювала, але дитячий флеш-моб - це дитячий флеш-моб. З 27 осіб сіли лише троє – дві однокласниці та я”, - написала Надя.

Нагадаємо, екс-дружина нового хлопця Дорофєєва зняла труси і розповіла правду про стосунки з Дантесом.

А ще Politeka повідомляла, що новий хлопець Дорофєєвої заінтригував новим проектом зі співачкою.

Також Politeka писала, що Дантес після розлучення з Дорофєєвою спантеличив любовними кадрами з Кацуріною та її дітьми.



