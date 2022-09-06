"Для наших захисників": 14-річна донька Кошового з "Квартал 95" вигадала новий спосіб допомагати ЗСУ

Дочка відомого українського коміка та керівника студії "Квартал 95" Євгена Кошового 14-річна Варвара вирішила наслідувати приклад зірок і влаштувати акцію зі збору коштів для допомоги Збройним силам України. Однак, на відміну від знаменитостей, які збирають гроші на благодійних концертах, дівчина знайшла незвичайніший спосіб.

Як розповіли на сторінці програми "ЖВЛ" у Instagram, Варвара Кошова вирішила заробити кошти для благодійності, розпродавши речі зі свого гардеробу. Пост у соцмережі супроводжується чарівним фото Варі поряд із зірковим татом-коміком Євгеном Кошовим.

А у підписі до нього написали: "Не лише зірки, а й їхні діти сьогодні допомагають наближати нашу перемогу. Дочка Євгена Кошового, Варвара, на своїй сторінці в Instagram розповіла про розпродаж своїх речей. Усі зібрані кошти будуть надіслані на обладнання для наших захисників. Розпродаж Варвара проведе у своїх сторіс. До неї зможуть долучитися всі охочі.

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