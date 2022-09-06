На своей странице в Instagram артистка разместила забавные кадры из первого выпуска проекта "Такі страви" и рассказала о премьере.

"Надеюсь, это название очень скоро станет вашим любимым! И будет единственная ассоциация - хорошие блюда, нужные дела❤️ Маленькими, но уверенными шагами, мы приближаем мирные времена! Потому что от такого контента и сами греемся", - пишет Астафьева.

Как признается Даша, для нее очень большая честь наконец-то начать делать украинское.

"С командой профессионалов и главное с людьми, которые стали такими важными, действенными в самые сложные времена! Я хочу, чтобы вы с ними знакомились. Хочу, чтобы вы их любили также, как люблю я! Готовим для ВСУ, потому что верим, что вместе мы непобедимы", - подчеркнула певица.

Поклонники Астафьевой и "Мастер Шефа" Клопотенко поддержали новый проект:

"Ооооо сколько кайфа на экране 😍🔥";

"Вы невероятны. Проект отличный. Обожаю теперь просматривать";

"Очень классное шоу с хорошей миссией! И такое нужно в эти темные времена. Обнимаю и жду новых выпусков";

"Даша, Вы красавица 👍 И к тому же смелый, умный человек";

"Вчера смотрела все выпуски Евгения 😍 он, конечно, отличный!"

Напомним, 14-летняя дочь Кошевого из "Квартал 95" придумала новый способ помогать ВСУ.

Как сообщала Politeka, Надя Дорофеева засветила свой "грешек", сделав селфи на кухне.

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