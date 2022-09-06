Ектор Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" зважився на кардинальний крок у своєму житті, поділившись із українцями.

Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво – відомий український ресторатор колумбійського походження. Зірка на момент початку війни перебував за океаном, але зрештою повернувся до України, після чого записався на військову підготовку. Не забуває Ектор і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу зірка розповіла, що наважився перейти українською мовою.

"Переходжу українською мовою. Дається не легко, зізнаюся чесно)

Я знаю 4 мови, і зараз, коли зрозумів, що один хочу забути - це буде все одно легше, ніж вивчити новий)

Помітили, що мої рецепти вже українською? я намагаюся)

Чистосерде почав з галявини та Укрзалізниці)

Якби не Майстер Шеф, то мене вже давно десь прийняло б ірпенське ТРО", - написав Ектор.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Ціним, ви молодець", "Ектор, ви молодець", "Браво, Ектор", "Вау!!! Ектор – ви молодці!!! Це фантастика! Натхнення вам!", "Ектор, ви справжній українець", "Дякую , Ектор".

Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" здивував українців несподіваною рекомендацією .

А ще Politeka повідомляла, що Хіменес-Браво із "Майстер Шеф" новим рецептом показав, як повернути собі літо.

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" приїхав до Донецької області і знущався з путіного.



